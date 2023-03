Manuel Mutsch: "Oudler a montré qui était le patron de la P4" face à Ster-Francorchamps B (photos)

Et là où ses Germanophones veulent aller, ce n’est pas le tour final qu’ils viennent d’assurer via le gain de la deuxième tranche. Non, ce qu’ils veulent, c’est terminer sur la plus haute marche du podium. "Nous avons tout pour monter: les joueurs, les infrastructures et, bien sûr, les supporters." Ces derniers étaient plus de trois cents à avoir bravé la pluie pour venir soutenir leur équipe, qui le leur a bien rendu.

Dès la première minute, Kockelmann montrait qui étaient les vrais patrons avec une ouverture du score qui donnait le ton. Sur un terrain boueux, les vingt-deux acteurs se battaient sur chaque ballon et tentaient, malgré tout, de construire. "On a répondu présent aussi bien physiquement que tactiquement, se réjouit le coach de l’équipe locale. Je leur ai dit à la mi-temps juste de mieux concrétiser nos occasions."

Et le message était reçu cinq sur cinq par ses gars qui doublaient le score via Michaeli dès la 50e. Et si les Sterlains donnaient l’illusion de revenir dans la partie avec le 2-1, signé Dothée, Henkes mettait directement les pendules à l’heure avec un doublé tout en finesse. "C’est l’équipe qui a montré le plus d’envie qui l’a remporté, analyse avec son fair-play qui le caractérise, Maxime Brant. On avait en face quinze gars qui voulaient tout défoncer et ils méritent leur victoire. De notre côté, on avait un plan de jeu mais on s’est compliqué la tâche. Je suis moins déçu par le résultat que par la manière."

À trois points du leader désormais, son équipe n’a toutefois pas encore dit son dernier mot. Il reste cinq matchs et Ster-Francorchamps B peut encore y croire. Mais un peu moins qu’Oudler tout de même.

Oudler 4 – Ster-Francorchamps 1

Arbitre: M. Schleck.

Cartes jaunes: M. Kockelmann, L. Gilman, D. Meyer, A. Verbaarschot.

Buts: M. Kockelmann (1-0, 1re), J. Michaeli (2-0, 50e), B. Dothée (2-1, 75e), L. Henkes (3-1 et 4-1, 79e et 87e).

OUDLER: Kohnen, Felten (80e Verbaarschot), Kockelmann (60e Coumont), Kleis, Pint, Meyer (73e Backès), Greven, Henkes, Chavet, Henkes, Michaeli.

STER-FRANCORCHAMPS B: Vronen, Schulz, A. Busch, Di Falco (50e E. Busch), Renard (46e Albicocco), T. Busch, Dewez, Trillet (73e Collignon), Dothée, Campione, Gilman.