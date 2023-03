Après Stockay, qu’il a quitté cet hiver pour rejoindre Solières, le Verviétois va revenir dans la région. Et c’est à Amblève (P2C) qu’il a signé pour le prochain championnat. "J’avais dit que je pensais redescendre en provinciale, car avec le boulot, la famille, les enfants, ma femme qui est enceinte une troisième fois, j’ai dû faire un choix. Pour moi, le niveau provincial me conviendra mieux maintenant", explique l’ancien pro, qui quitte donc l’échelon national après de nombreuses années dans différents clubs. Mais pourquoi Amblève ? "Il y a deux ans d’ici, avant de signer à Herstal, j’avais fait la préparation avec eux et finalement j’avais décidé de rejoindre Herstal pour continuer à évoluer en nationale. Ici, c’est un choix que j’effectue aussi par rapport au coach que je connais bien (Ndlr: Robin Demarteau) et une partie du noyau, à un niveau intéressant avec pas mal de derbies en P2C. Le tout avec des installations et des terrains corrects. Sans oublier que je voulais aussi revenir dans la région", commente Moussa Diallo.