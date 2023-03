L’ASBL Société Flèche Ardennaise, organisatrice des épreuves "la Flèche Ardennaise" 1.2 UCI et de la course internationale 2.1 UCI pour juniors "Aubel-Thimister-Stavelot" est plongée dans le deuil depuis l’annonce du décès ce lundi 27 mars de Nicolas Ledent, à l’âge de 90 ans, à son domicile de Warsage. Nicolas Ledent était l’un des piliers de ses organisations mais aussi l’une des grandes figures du cyclisme national, ayant occupé d’importants mandats à la Fédération belge, ainsi que de nombreuses fonctions de membre de jurys et même président du jury sur de grands tours professionnels.

Enseignant de formation et de métier, Nicolas Ledent et le cyclisme n’ont toujours fait qu’un. Lorsqu il reçut en 2007 le Mérite Sportif de la Province de Liège, Nicolas se plaisait à raconter qu’il avait toujours été mordu par le cyclisme. "Mon épouse a retrouvé une photo, racontait-t-il alors à un journaliste de la DH Les Sports, où l’on me voit, en pantalon golf, noter les arrivées de Berg-Housse. J’avais 15 ans et l’épreuve fut gagnée par Raymond Impanis. En fait, mon père était déjà délégué sportif à la Ligue et me donna le virus. J’ai passé (et réussi) les examens pour remplir cette fonction, mais je n’avais pas encore l’âge requis. J’ai donc été nommé délégué sportif stagiaire le 1er janvier 1954."

Ce fut le départ d’une carrière exceptionnelle sur les routes nationales et à l’étranger: Nicolas Ledent a fait partie du jury des commissaires lors de 3 Tours d’Italie et d’Espagne et de 4 Tours de France. Il fut d’ailleurs président du jury durant la Grande Boucle 91: sa voiture présidentielle était conduite par Robert Lelangue avec à ses côtés un certain Jean-Marie Leblanc. Autre souvenir marquant, les Jeux Olympiques d’Atlanta où Nicolas a officié comme jury d’appel.

Sur le plan national, Nicolas Ledent a occupé le poste stratégique de secrétaire général de la RLVB, aujourd’hui Belgian Cycling, qui chapeaute les deux ailes flamande et francophone. Il y a toujours défendu la cause des clubs organisateurs et en particulier les courses de jeunes qu’il considérait à juste titre comme le tremplin pour une carrière professionnelle. Nicolas connaissait les règlements sur le bout des doigts.

Mais Nicolas aimait conserver le travail de terrain, dans sa région, auprès de ses amis férus de cyclisme: il fut co-fondateur en 1962 du Cercle Cycliste Verviétois aux côtés d’hommes bien connus dans le monde de la petite reine comme Jean Nahon, Jean Crahay, et autre Jean-Claude Wagner ; le Cercle cycliste Verviétois a été transformé en 1981 en "Société Flèche Ardennaise" ASBL, où le rejoint Maurice Pirard ; il restera un pilier de l’association durant de longues années assurant le secrétariat ainsi que les relations avec la RLVB et l’UCI ; il était en charge de composer le plateau des deux courses en collaboration avec le président Maurice Pirard et de l’hébergement des coureurs, jusqu’à ce que Renaud Collette prenne le relais en 2017 pour la Flèche Ardennaise et en 2019 pour la course juniors.

Nicolas Ledent avait démissionné de l’ASBL Société Flèche Ardennaise lors de l’assemblée générale du 23 février 2022 pour raisons de santé, mettant un terme définitif à ses activités cyclistes.

Le Conseil d’Administration et les membres de l’ASBL Société Flèche Ardennaise tiennent à présenter leurs très sincères condoléances à toute la famille de Nicolas qui leur a tant apporté ainsi qu’au cyclisme en général.

Sa dépouille va reposer au funérarium Rion à Warsage (Dalhem) mais les dispositions pour les funérailles ne sont pas encore connues.