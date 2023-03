Deux retours à Aubel B

L’équipe qui sera toujours entraînée par David Malta la saison prochaine accueille les retours du gardien de but François Ernst et de Benjamin Marlet. Le premier a fait toutes ses classes à Aubel avant de partir deux saisons à Warsage et le second a également évolué de nombreuses saisons à Aubel et jouait à Dalhem durant cet exercice.

Provinciale 2c

Fin de saison pour Thomas Finck

Souffrant d’une côte froissée, le portier rechtois Thomas Finck ne devrait plus jouer cette saison. Ce sont Ratoti Andrei et Kévin Bertha, en alternance, qui disputeront les dernières rencontres.

Nathan Faes en dépannage… pour le titre

Alors qu’il avait arrêté en fin de saison passée, Nathan Faes est de retour dans le groupe stavelotain. Ce dimanche à Heusy (1-2), il est monté au jeu à la 73e minute. "On essaye de le garder jusqu’en fin de saison et il va nous faire du bien", précisait son coach Julien Godard. Grâce à leur succès, les Stavelotains se rapprochent encore un peu plus du titre.

Collienne retourne sur le banc

Écarté en début d’année suite à des prestations peu convaincantes, Matteo Vilz a retrouvé une place de titulaire à Weywertz. "Endy (Collienne) n’a pas saisi sa chance et on pouvait lui faire les mêmes reproches que ceux adressés à Matteo. On se doit d’être cohérent", dixit le mentor des Jaunes Benjamin De Vuyst.

Le père sans pitié pour le fils

Match particulier pour la famille Benker. Sam, le fils, évolue aux Hautes Fagnes. Guy, le père, est T2 à Waimes Faymonville. Le derby a tourné à l’avantage du paternel puisque les Turcs l’ont emporté 3-1.

Pluie d’absents au RCS Verviers

Ben Sellam, Machiroux, Diederen et Jérosme (blessés), Bourhaba et Oluoch (suspendus) manquaient à l’appel du côté lainier. Si on ajoute Dongo qui a quitté le navire, Gabriel De Luca devait se passer de sept titulaires.

Match d’alignement ce jeudi

Ce jeudi, Amblève reçoit Emmels à 20h. Pour rappel, la rencontre avait été arrêtée pour cause de brouillard.