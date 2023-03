Germain Hagemann (Malmedy) ira à Weywertz: "J’espère le titre en P2C"

Blessé depuis décembre dernier et en partance, Germain Hagemann a toutefois retrouvé sa place entre les perches malmédiennes ce week-end contre l’UCE Liège (défaite 0-2). "Sélatine m’avait promis que la hiérarchie reprendrait son cours quand je serai apte. Je suis vraiment content qu’il ait tenu sa parole, c’est tout à son honneur et je l’en remercie même si je n’ai rien à me reprocher. J’ai toujours fait mon job et je continuerai de le faire jusqu’en fin de saison en espérant atteindre le tour final, ce qui est l’objectif du club."

Et ce qui permettrait au dernier rempart des Dragons de finir sur une bonne note avant de s’attaquer à son nouveau défi: le KFC Weywertz, actuel 4e de P2C. Un choix qu’il a pris le temps de réfléchir… et qu’il avait au départ mis de côté. "Weywertz a été le premier club à m’appeler et le plus insistant mais je leur ai expliqué à ce moment-là que j’avais envie de rester le plus haut possible." Notamment contacté par Waremme (D2ACFF) et Mormont (D3 ACFF), l’ancien gardien d’Elsaute n’est pas passé loin de rejoindre l’écurie luxembourgeoise. "Nous étions vraiment en discussions avancées mais ça ne s’est pas fait. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre de chaque opportunité, j’ai opté pour Weywertz et j’en suis très content malgré tout. C’est un club ambitieux qui veut absolument remonter en P1. J’espère donc aller chercher le titre en P2C l’an prochain !", conclut le portier de Malmundaria.