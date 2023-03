Gérard Ferire est resté la voix de Pepinster: "The Voice, j’aurais dû déposer la marque..."

DJ dans les années 70-80, il a un jour été appelé pour remplacer Philippe Collette - sans voix - à la présentation des équipes pour une rencontre du club de SFX Verviers, à l’époque notre représentant en D1.

The Voice avant l’heure

"Le début d’une longue aventure qui s’est poursuivie à Pepinster lorsque le club a atteint l’élite en 1985", précise le speaker pepin. "C’est Charles Demoulin qui m’a recommandé pour ce poste. Très vite, certains m’ont surnommé The Voice… bien avant le début de la célèbre émission de chansons. J’aurais dû déposer la marque ! Les gens me disent que je fais partie du décor, qu’en entendant ma voix, ils se sentent chez eux."

Il y a la voix mais aussi le contenu. Une animation de match, cela se prépare. "Il faut connaître les règles, avoir des notions de basket pour pouvoir sentir le jeu", explique cet ancien joueur d’Ensival. "Il faut aussi être réactif et, par exemple, ne pas attendre les indications de la table pour annoncer une faute d’un joueur. Raison pour laquelle je réalise mon propre scouting durant le match. C’est aussi une façon de rester focus sur le job à accomplir."

Car micro à la main, il faut éviter de s’emballer, Gérard Ferire étant avant tout un supporter. "Le basket est un sport extraordinaire qui procure énormément de sensations. Avec l’âge, j’ai appris à me tempérer et à vivre le match de façon plus cool."

Arrêter, il n’y pense pas encore malgré les années et les nombreux souvenirs accumulés. "Cela fait toujours plaisir de recroiser des joueurs, dirigeants, arbitres… C’est là qu’on se rend compte que le basket, c’est une grande famille. Récemment, c’est Odell Hodge qui m’a reconnu et on est tombé dans les bras l’un de l’autre. J’ai toujours mis beaucoup d’émotion et de respect dans ce que je faisais lors des présentations. Notamment en ayant une petite phrase dans la langue de l’équipe adverse. C’est comme cela que je me suis mis à apprendre quelques mots en Hébreux ou en Hongrois pour les rencontres de Coupe d’Europe."