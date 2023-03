Gaëtan Lemmens (Goé): "une récompense pour tous les bénévoles"

Pourtant, ce come-back sur sa pelouse a bien failli (encore) être reporté à cause des conditions climatiques très pluvieuses. "On hésitait à rentrer à la maison depuis longtemps, explique le président goétois Gaëtan Lemmens. Déjà contre Xhoffraix, nous aurions voulu jouer en nocturne mais on avait reporté l’idée à cause de la pluie. Cette fois, on s’est dit que c’était très important de rejouer chez nous. Important pour le club, pour le comité et pour les joueurs. Finalement, on a bien fait de revenir. On a remporté les trois points, c’était primordial, et le terrain n’est pas trop abîmé. La victoire de ce dimanche est une récompense pour tous les bénévoles du club. Pas seulement pour le comité mais aussi pour tous les parents et les jeunes de Goé, pour toutes les personnes qui ont bossé pour qu’on puisse retrouver notre terrain. Nous sommes encore ici pour au moins trois ans, on verra bien ce qu’il se passera par la suite. Certains ont annoncé que nous allions partir prochainement mais ce n’est pas le cas, nous sommes de retour chez nous et pas que pour quelques mois."

Les Loups sont donc invaincus sur leur pelouse cette saison. Une invincibilité qu’ils espèrent bien garder jusqu’au terme de la saison afin d’aller chercher le maintien en 3e provinciale. "On doit encore accueillir Lontzen et Jalhay et nous espérons prendre au moins quatre points sur six. Il nous reste aussi trois déplacements compliqués à Walhorn, Butgenbach et Saint-Vith mais pourquoi ne pas aller chercher des points là-bas également ?"