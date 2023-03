"Match compliqué face à un adversaire fort physique", explique Jordan Viellevoye qui avait pris le relais de Didier Franceschi (indisponible) au coaching. "Nous avons été contraints de passer en zone pour nous entre-aider, mais nous avons encaissé des shoots extérieurs qui faisaient mal."

RBC Welkenraedt 67 - RBC Alleur B 87

RBC WELKENRAEDT: Mond 12, Leemans 8, Fyon 13, Hensen 2, Delrez 25, Touette 6.

"Un match assez correct, on était encore dans le coup à six minutes de la fin", relate Fabrice Leemans qui continue à assurer le poste de joueur/entraîneur au sein de l’équipe welkenraedtoise qui a le mérite de jouer le coup à chaque fois. "On n’a pas réussi à contenir Di Prospero qui est venu nous chercher une quantité de rebonds offensifs !"