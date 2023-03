Adrien Jochmans (Olne): "Le groupe s’est repris en main"

Il faut dire que depuis la reprise du groupe par l’entraîneur des U19 Christophe Legros, Adrien Jochmans marque comme il respire. En effet, ce dernier a inscrit cinq (et d’un doublé face à Warsage ce dimanche) de ses sept buts depuis l’arrivée de Christophe Legros. "Je suis plus libéré et depuis la trêve, j’ai rattrapé de la régularité aux entraînements. Je suis en forme et je fais ce qu’on me demande: marquer des buts", explique l’habitant de Soumagne. Comment explique-t-il le changement de cap des Olnois qui se battaient encore pour ne pas descendre il y a seulement quelques semaines ? "Le changement de coach a été bénéfique et cela a permis au groupe de se reprendre en main", souligne-t-il. Avec quinze points d’avance sur Oupeye, les Olnois sont assurés de rester en P2B. Une fin de saison plutôt tranquille pour les Vert et Blanc, mais ne comptez pas sur l’ancien Elsautois pour la jouer en roue libre. "Nous voulons terminer le plus haut possible dans le classement de la troisième tranche. C’est ma dernière saison au club et je veux partir la tête haute."

Oui, car après avoir passé cinq années à Olne, l’avant ira déflorer la marque pour le club de Bolland en P3. "J’ai commencé à Soumagne, puis je suis parti en cadets à Elsaute. J’ai été en P3 avec l’équipe B entraînée par Alain Mostaert. J’ai passé cinq ans en P3, puis cinq ans à Olne. Je redescends de catégorie, mais je suis certain que nous allons avoir un groupe pour jouer quelque chose en P3", conclut-il.