Sprimont: "On a envie de viser cette 5e place"

La 2e mi-temps voyait les Méchois revenir avec d’autres intentions et Peharpre, dans un grand jour, devait de suite s’employer sur une belle frappe de Gasparoto. Meix mettait la pression sur Sprimont qui n’avait guère d’autres choix que de reculer et subir. Limpach tout d’abord et puis Schmit verront eux aussi leurs frappes repoussées brillamment par le dernier rempart sprimontois.

La 75e minute allait cependant sonner le glas des espoirs locaux. Le tackle de Schmit méritait-il une rouge directe ? Tout est question d’interprétation, mais celles de M. Gabriel tout au long de la rencontre ont constamment été au désavantage des Mauves: une main évidente de Gashi dans le rectangle, Day retenu sur un corner alors qu’il va à la tête, Breda taclé de manière douteuse alors qu’il se présente seul face au but… Autant de décisions qui ont provoqué une solide frustration chez les Gaumais. Le but de Gonzalez en toute fin de match n’est qu’anecdotique.

"Ça fait plaisir de terminer sur une clean sheet, ça faisait longtemps. On voulait se sauver le plus vite possible et c’est fait, on est libérés. Mais maintenant on a envie de viser cette 5e place. Il nous reste des beaux matches mais on est en confiance et on sent queon peut réussir quelque chose", commente Florian Peharpre, le gardien de Sprimont.

Meix 0 – Sprimont 2

Arbitres: J. Gabriel.

Buts: Hernandez (33e, 0-1), Gonzalez (89e, 0-2).

Cartes jaunes: Dewalque, Gasparoto

C arte rouge:Schmit (75e).

MEIX: Brolet, Blaise, Day, Gomrée (90e, Bechet), Schmit, Puffet, Gasparoto, Laurent (65e, Jacques), Erdeljan (65e, Limpach), Dewalque (65e, Godfrin), Breda.

SPRIMONT: Peharpre, Gashi, Gerstmans, Fall, Camara, Bah, Jeunehomme, Nelissen (63e, Di Bernardo), Hernandez, Cokgezen (86e, Gonzalez), Ngieme (90e, Ngengele).