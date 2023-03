Évolution du score: 10e: 23-19, 20e: 44-31 (21-12), 30e : 63-50 (19-19), 40e : 86-66 (23-16).

RBC PEPINSTER: Halkin 5, Maucourant 5, Francoeur 8, Delsaute 16, Deblond 8, Nyssen 9, Wintgens 15, Maréchal 20.

Il ne fallait pas arriver en retard samedi au hall du Paire puisqu’après 90 secondes de jeu le marquoir affichait déjà 5-8. "Encore une fois, on encaisse trop parce qu’on ne rentre pas correctement dans le match", constate le coach Pascal Horrion. "À sept au départ, il fallait aussi s’inquiéter de la gestion des fautes. Heureusement, après un échauffement concluant, Maucourant m’a dit que je pouvais compter sur lui quelques minutes."

Pepinster repassait devant après cinq minutes par Nyssen (14-13). Les petits formats adverses payaient vite leur manque de physique face à des Pepins qui remportaient leurs duels et contrôlaient le rebond (7e: 18-13). Quaregnon pouvait stopper l’hémorragie au terme du premier acte. Mais Pepinster passait la vitesse supérieure dans le second et les visiteurs étaient une nouvelle fois rappelés par leur coach (13e: 30-21) pour tenter de rester dans la partie. Les chiffres se stabilisaient au quart d’heure (31-25). Avant un nouveau rush des Pepins (18e: 38-26) qui pouvaient se permettre de jouer par à-coups face à l’avant-dernier du général. L’occasion aussi pour Maucourant de refaire son apparition sur le parquet, un trois points à la clé sur une de ses premières attaques (44-31).

Des intérieurs usants

La seconde mi-temps redémarrait sur un mode mineur, Quaregnon se contentant d’arroser à distance alors que Pepinster manquait d’application. C’était cette fois au coach local de rappeler les siens (25e: 52-42) dans un quart finalement équilibré (19-19). On ne sentait pourtant pas les Pepins en danger d’autant que ceux-ci démarraient bien le dernier acte pour compter plus de vingt unités d’avance (34e: 73-52) après huit points consécutifs de Maréchal. Restait à gérer face à une équipe qui n’avait ni les kilos ni les centimètres pour rivaliser.

"La défaite concédée au match aller en est d’autant plus frustrante", conclut le T1 local. "Cette fois, nos intérieurs ont usé leurs opposants. Maréchal, Nyssen et Wintgens ont fait le job même si ce dernier a commis trop d’erreurs en défense."