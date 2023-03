Buts: Ritrovato (1-0, 25e), Boucha (1-1, 32e), A. Offerman csc (1-2, 49e)

"Notre défaite n’est pas spécialement méritée", estime le T1 heusytois Jessy Dionisio. "Stavelot a la chance du champion. Après la pause, on ne les a plu vus." "C’est le 1er week-end où ça tourne bien pour nous", reconnaît son homologue Julien Godard. "On a été supérieur à Heusy en 1re mi-temps, mais ils ont pris le dessus en seconde."

Weywertz 1 – Sart 0

But: Elsen (1-0, 52e)

"Match très abouti de notre part", se félicite le mentor de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Aujourd’hui, il y avait tous les ingrédients et les joueurs ont fait preuve de rigueur."

"On a assisté à un combat avec beaucoup de duels. Le titre perdu ? Quand on veut être champion, on doit pouvoir prendre des points contre les équipes du haut", avance le technicien sartois Rudy Siebenbour.

T-Frontières 1 – Welkentraedt 0

But: Larue (1-0, 48e)

"Welkenraedt a fait un bon match et, pour une fois, ça a tourné pour nous", avoue le tacticien frontalier Fabrice Burdziak. "On a pu compter sur un grand gardien et on a été efficace." "Malheureusement, le meilleur ne l’a pas emporté", regrette l’entraîneur welkenraedtois Greg Degotte. "On a eu le monopole du ballon et les occasions pour gagner."

RCS Verviers 0 – Rocherath 0

"En l’absence de sept cadres et avec seulement douze joueurs, on a livré un match irréprochable dans le plan de jeu. C’était très intéressant de les voir évoluer dans un autre système", explique le coach verviétois Gabriel De Luca. "C’était un match très difficile contre une équipe très défensive. Ils ne nous ont pas laissé beaucoup d’espaces même si on a eu les occasions pour l’emporter", dixit son vis-à-vis Stefan Bongard.

Emmels 2 – Recht 3

Buts: Trillet (0-1, 32e), Hans (0-2, 61e), M. Krings (0-3, 72e), Aksu (1-3, 81e), Gollac (2-3, 90e)

"Il n’y a rien à dire, Recht mérite sa victoire. Ce qui me déçoit, c’est qu’on n’était nulle part avant la pause. En football, si tu veux gagner, il faut remporter les duels", déplore le T1 d’Emmels Éric Richter. "L’équipe a eu une très bonne réaction", se félicite le mentor rechtois Jérôme Stark. "Pendant 75 minutes, on a dominé la rencontre et joué le football dans lequel Recht est fort."

La Calamine B 2 – Amblève 1

Buts: Bultot (1-0, 31e), Zeimmes (1-1, 38e), Bultot (2-1, 50e)

"En seconde période, mon gardien sauve deux ballons chauds avant le 2-1. Ils ont ensuite poussé mais on a su rester solide", analyse le tacticien calaminois Mike Hendrick. "Les dimanches se suivent et se ressemblent. En début de saison, c’est le style de match qu’on gagnait. On manque de leaders", déclare le T1 adverse Robin Demarteau."

Trois-Ponts 5 – Franchimont 0

Buts: Cordonnier (1-0, 9e), Bertrand (2-0, 25e), Rondeux (3-0, 75e), Roland sur pen (4-0, 80e), Bonaventure (5-0, 88e)

"On voyait que Franchimont est habitué à évoluer sur un synthétique, alors que de notre côté, on s’entraîne dans ces conditions tout l’hiver. C’est une belle victoire, mais on n’est pas encore sauvé", prévient le coach tripontain Greg Rondeux. "Le foot ne se joue pas uniquement sur un tapis par 15 degrés", lâche son homologue Olivier Laffineur. "Pour espérer quelque chose, il faut plus de détermination et de caractère."