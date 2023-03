Évolution du score: 10e: 26-21, 20e: 37-41 (11-20), 30e: 53-63 (16-22), 40e: 78-90 (25-28).

RABC ENSIVAL: Walraff 8, Genet 22, Erkenne 13, Horris M. 2, Pitz 25, Horris V. 3, Hanus 5.

"On prend 91 points, impossible de gagner un match ainsi", peste le coach ensivalois Antoine Massart. "Pourtant, notre sauvetage passera par une défense plus efficace. Actuellement, mes gars ne savent pas se faire mal derrière à cinq en même temps !"

Pitz lançait idéalement les siens en réalisant un trois sur quatre derrière la ligne des 6m75 (4e: 10-9). Genet - sans guère d’échauffement puisqu’au coaching de ses dames juste avant - montait et apportait un peu de jeu de pénétration. De quoi redonner des espaces à Pitz qui poursuivait son festival à distance (9e: 19-15) pour un score personnel de 16 unités dans un premier acte pour le moins offensif (26-21).

Après quelques hésitations, Ensival remettait une couche (14e: 34-27) dans le second quart obligeant le coach adverse à rappeler ses troupes. Maffle profitait alors de nombreuses pertes de balle locale pour grappiller son retard et passer devant à 35-36 (17e). Tout était à refaire, la confiance (et la réussite) de début de match en moins... Le marquoir était dès lors beaucoup moins sollicité, Maffle bénéficiait de quelques rebonds offensifs pour rentrer au vestiaire avec l’avantage (37-41).

Les choses ne s’arrangeaient pas à la reprise: les Ensivalois multipliaient les ratés en zone de concrétisation et concédaient des contres derrière (24e: 39-49). Et comme, à sept, les solutions n’étaient guère nombreuses, impossible de stopper l’hémorragie (27e: 41-58). Avant deux bombes d’Erkenne qui rendaient un peu d’espoir (47-58).

L’écart repassait même sous la barre des dix unités à l’entrée du dernier acte (55-63). Mais Maffle reprenait ses distances (33e: 57-72) pour s’assurer d’un 14e succès et reste ainsi en embuscade dans la course aux play-off.

Saint-Hubert 50 - RBC Aubel 71

Évolution du score: 10e: 19-19, 20e: 31-37 (12-18), 30e: 42-59 (11-22), 40e: 50-71 (8-12).

RBC AUBEL: Grooteclaes 14, Gorlé 16, Liégeois G. 15, Gerarts 11, Bousmanne 4, Lambot 0, Albert 2, Liégeois B. 7, Glaude 2.

Après un premier acte partagé (19-19), les Aubelois - privés de Perin - ont fait le job en défense pour ne plus autoriser que 31 points en une demi-heure à leurs hôtes luxembourgeois. "Notamment grâce à un dispositif box and one, Gauthier Liégeois a mis le pointeur adverse sous l’éteignoir", apprécie le coach herbager, Claude Ernotte. "En forçant l’adversaire à prendre de mauvaises options offensives, on s’est offert de nombreux rebonds qui ont débouché sur des contre-attaques."

À noter la bonne reprise de Gerarts, auteurs de trois bombes consécutives au meilleur moment au début de la seconde mi-temps.