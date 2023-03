Mené 0-2, Warsage renverse Olne après grâce à son "expérience et ses phases arrêtées"

Les Olnois démarrent sans complexe face à des Warsagiens complètement amorphes. Les deux Florian (Collin et Maquinay) sont les premiers à alerter le dernier rempart de Warsage Nicolas Raskinet (2e et 5e). Les visiteurs continuent leur pression et ouvrent le score à la 7e minute via Adrien Jochmans qui récupère un ballon que Raskinet n’a pu maîtriser (0-1). Les visités se reprennent un peu et alerte Luigi Saccaro avec des envois de Porrovecchio (à deux reprises) et de Colpin. À 38e, une action sur le flanc droit donne un superbe ballon de but à Jochmans qui double la mise d’une belle frappe croisée (0-2).