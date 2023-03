Les Hautes Fagnes méritaient mieux, mais c’est Waimes Faymonville qui s’offre le derby (photos et vidéo)

"Aujourd’hui, ce sont ces penaltys qui font la différence. Si on mène 0-2 à ce moment-là, ça change tout", explique le T1 visiteur Grégory Hendrick. "Mais je n’en veux certainement pas à Sacha qui a pris ses responsabilités. Le match résume parfaitement notre saison. On a les occasions, qu’on ne met pas, et un brin de malchance. On touche encore les montant à trois reprises."

Le second acte est l’image du premier. Les Hautes Fagnes ont les occasions, jouent de malchance puis se font punir par des Turcs beaucoup plus réalistes. Ces derniers, grâce à leur succès dans le derby communal, conserve une (toute) petite chance de maintien.

"Cette victoire, la première depuis le mois de septembre, fait énormément de bien", lâche, soulagé, le mentor waimerais Jean-Claude Sonnet. "Il faut avouer qu’on a eu le petit de réussite nécessaire. On est très mal entré dans la rencontre en oubliant qu’on disputait un derby sur un terrain difficile. La RAHF l’avait mieux compris que nous. Heureusement, c’est arrivé au fil du match et on a adopté un jeu plus direct et gagné plus de duels. Le groupe a très bien réagi."

EN BREF

Les Ultras Inferno ont donné de la voix

Waimes Faymonville a pu compter sur le soutien des Ultras Inferno locaux. Munis de leurs drapeaux, écharpes et tambours, les U11 du club n’ont jamais cessé d’encourager leurs couleurs.

Waimes Faymonville 3 – Hautes Fagnes 1

Arbitre: M. Vitiello

Cartes jaunes: Massat, Monie, Vandesande ; Benker, Spoden, Rosen

Buts: Piette (0-1, 3e), Doucene (1-1 sur pen ; 2-1 sur pen, 2-1), Krings (3-1, 90e)

WAIMES FAYMONVILLE: Leloup, Massat, Maréchal, Monie, Magain, Melotte (54e Catteeuw), Thomas (46e Nagui), Vandesande, Alcabir (85e Paquay), Doucene, Demirkazan (67e Krings)

HAUTES FAGNES: Flagothier, N. Henon, Benker (90e T. Rosen), L. Rosen, Mollers, Piette, Zanzen, Vronen, Spoden (64e Nizet), S. Henon, Sonnet (70e Paquay)