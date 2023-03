Le Pepin Adrien Rassenfosse, champion de Belgique contre le Thimistérien Florent Lambiet

À seulement 19 ans, il bat en finale le Thimistérien Florent Lambiet sur le score de 4-2. C’est cruel pour ce dernier qui perd sa cinquième finale dans la plus prestigieuse compétition belge, sans jamais avoir pu accrocher le titre. La performance du tournoi revient à Laurens Devos qui sort dès les 1/4 de finale le favori Cédric Nuytinck, tenant du titre sans interruption depuis 2017. "À chaud, je suis très heureux" décrit le nouveau champion de Belgique. "Cette semaine, j’ai eu un virus et je me suis peu entraîné. Dans ces circonstances, j’ai su me surpasser." Et concernant la finale contre Lambiet, il rajoute: "Florent est mon partenaire en semaine au sein du groupe de l’AFTT. En match, il faut dépasser cette proximité. La finale n’est ni mon meilleur match, ni son meilleur match. Il y avait un titre à aller chercher et je suis fier de l’avoir fait."

Du côté des dames, la victoire revient à Daria Mityukova qui s’impose contre la jeune Tertroise Lilou Massart (15 ans). L’émergence de la nouvelle génération ? "Depuis deux ans, le groupe de l’aile francophone fait de gros progrès", constate Rassenfosse. "Et je suis content de participer à bousculer les habitudes et la hiérarchie."

Signalons que Lambiet se consolera par son titre en double avec Martin Allegro tandis qu’en dames, le titre est pour la très jeune paire Sara Devos – Julie Van Hauwaert. Enfin, en mixtes, c’est toujours la jeunesse au pouvoir avec les frère et sœur Alessi et Lilou Massart.