Évolution du score: 10e: 15-20, 20e: 40-34 (25-14), 30e: 70-59 (30-25), 40e: 92-83 (22-24).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 0, Akinbodu 21, Roosen 9, Léonard 17, Wilkin G. 12, Pitz 0, Mahiat 7, Buscicchio 2, Delsemme 15.

Andenne battu à Kain samedi soir, les Verviétois savaient qu’ils pouvaient relancer la course au maintien en abordant leur match à Tilff ce dimanche après-midi.

Les choses démarraient d’ailleurs plutôt bien avec un marquoir qui affichait 15 à 20 au terme du premier acte. Mais la réaction liégeoise ne se faisait pas attendre, les Vermierdt, Laloge et Gerlach – tous trois transférés au BC Verviers la saison prochaine – étaient sans pitié pour leurs futures couleurs (20e: 40-34). Et Tilff n’en restait pas là, les troupes de Quentin Pincemail accentuaient leur avantage à la demi-heure (70-59) lors d’un troisième acte très offensif (30-25). Et si le BC Verviers remportait le dernier (22-24), ce n’était pas suffisant. "Il y avait pourtant la place pour passer et faire un pas en avant vers le maintien", reconnaît le coach Bruno Dagnely. "En ratant 19 lancers francs, il y a de quoi avoir beaucoup de regrets. Mes gars ont aussi péché au rebond défensif, offrant de la sorte de nombreuses secondes chances à l’adversaire."

À noter que Mayron Wilkin a décidé de ne pas poursuivre l’aventure au BC Verviers la saison prochaine. Le meneur de jeu rejoindra les rangs de Henri-Chapelle (P1).