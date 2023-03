"Je suis K.-O.", dit Santo Ventura (Melen) après le nul à Faimes

Sur la mise en jeu, Arcadipane manque sa passe en retrait. Mottoulle surgit, s’empare du cuir et crucifie Houart (0-1). On joue seulement depuis quelques secondes et Faimes est déjà dans le dur. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Grommen ouvre lumineusement vers Petitpré qui dribble Piron pour égaliser (1-1). Mais Faimes n’a pas encore compris la leçon. Melen profite des erreurs d’appréciation locales. Leroy reçoit le cuir en zone de finition et frappe hors de portée de Houart (1-2). À la pause, le score n’est pas volé pour les visiteurs, mais les Verts semblent se sentir de mieux en mieux et reviennent sur le terrain avec un regain de motivation. Il faut toutefois attendre le dernier quart d’heure pour que Luc Ernes sorte sa botte secrète. Il fait monter ses vétérans, Delcour et Binet. Trois minutes plus tard, Binet reprend de la tête afin de rétablir l’égalité (2-2).