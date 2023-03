Dès l’entame du match, Seraing B met beaucoup de verticalité dans son jeu et cherche à prendre l’arrière-garde disonaise de vitesse. Les joueurs de Christophe Kinet ne sont pas bien dans leur match et se font punir sur une belle frappe de Bunchukov. Ce but a le don de réveiller les Stadistes qui commencent à multiplier les assauts en direction du but de Desille. Après une frappe de Demarteau sur le piquet et une occasion de Legros, Errahmouni rétablit méritoirement l’égalité. Dison continue de pousser mais ne parvient pas à trouver la faille. Au retour des vestiaires, Seraing repasse très vite devant contre le cours du jeu, sur une frappe déviée de Serwy. La suite du match se résume à un siège du but sérésien, mais le manque de justesse dans le dernier geste, la maladresse ainsi que plusieurs parades du jeune Desille empêchent les Rouge et Bleu d’égaliser.

Et comme souvent dans pareille situation, c’est l’adversaire qui en profite. D’Asaro plantait le 3-1 en contre, sur un nouveau ballon dévié.

"Il était écrit que Seraing devait gagner"

À l’issue de la rencontre, Christophe Kinet, l’entraîneur de Dison, n’avait pas grand-chose à reprocher à ses joueurs, hormis le manque de finition. "On a l’impression qu’il était écrit que Seraing devait gagner aujourd’hui. Après une entame de match compliquée où on se fait punir, la machine s’est mise en route et on a produit du jeu. On s’est procuré énormément d’occasions. Le scénario a été identique en deuxième mi-temps. On prend un but très rapide puis nous avons une multitude de possibilités d’égaliser. Quand on joue à l’extérieur, le plus important est d’être réaliste sur les situations que l’on se crée et nous ne l’avons malheureusement pas été aujourd’hui. C’est le match où on s’est procuré le plus d’occasions franches cette saison mais nous n’avons su inscrire qu’un seul but. On ne peut pas se permettre de galvauder autant, sans risquer les problèmes derrière. Seraing a su se montrer réaliste, pas nous. Je n’en veux pourtant pas à mes joueurs qui ont été bons collectivement et ont proposé plusieurs belles combinaisons. Nous avons poussé jusqu’à la dernière seconde. Il n’a manqué que la finition."

Seraing B 3 – Dison 1

Arbitre: M. Magas.

Cartes jaunes: Bonsu, Lukebadio ; Biondolillo, Manfredi, Courail.

Buts: Bunchukov (1-0, 11e), Errahmouni (1-1, 28e), Serwy (2-1, 48e), D’Asaro (3-1, 80e).

SERAING B: Desille, Lukebadio, Renier, Solheid, Bonsu (75e Stasse), Dembele, Bunchukov, D’Asaro, Serwy, Antonio (77e Boukteb), Silini (85e Nicolay).

DISON: Rico-Garcia, Courail, Clerbois, Mara, Manfredi, Biondolillo (34e Binot), Meunier, Akdim (60e Godard), Demarteau, Errahmouni (70e La Delfa), Legros.