Hombourg, 1er à faire tomber Ster-Francorchamps sur son terrain (photos)

Les locaux avaient globalement la maîtrise du match. Thelen ne passait d’ailleurs pas loin du 2-0 mais se heurtait à une bonne sortie de Stassen. Juste avant la pause, Schnackers voyait sa reprise de la tête passer au-dessus de la cage de Crespin. Une façon de montrer que les visiteurs étaient bel et bien dans le coup. Sur un terrain qui brunissait de minute en minute, les débats étaient de plus en plus décousus. Ce qui n’était pas pour déplaire aux Hombourgeois. Un coup-franc de Baltus atterrissait dans les pieds de Dorthu qui ne se faisait pas prier pour égaliser et ainsi se racheter de son approximation sur le but sterlain. Stassen devait s’employer sur un essai de Gilis à la 65e, mais c’était à peu près la seule tentative sterlaine en seconde période.

Plus combatifs, les Hombourgeois prenaient l’avantage à la 86e. Un corner de Baltus était dégagé par la défense sterlaine… dans les pieds de Bartholomé, qui trouvait le chemin des filets sans se poser de questions. "C’est en première mi-temps que l’on aurait dû faire la différence, regrettait Vincent Heins, le coach sterlain. On savait que ce terrain lourd n’allait pas être à notre avantage. Hombourg s’est mieux adapté en développant un jeu très direct. Si on avait pu sauver un point, j’aurais été relativement satisfait. Je pense qu’un match nul aurait mieux reflété la physionomie du match car Hombourg n’a été dangereux que sur phase arrêtée."

Ster a néanmoins brûlé un nouveau joker dans la course au tour final et devra réagir à Aubel. Côté hombourgeois, on savourait cette victoire à sa juste valeur. "On a été chercher cette victoire au caractère. Je suis fier et content pour mes joueurs, qui la méritent, se réjouissait Romain Cerfontaine, le coach visiteur. À la mi-temps, on s’est parlé calmement. On sentait qu’il y avait quelque chose à faire en 2e." Une recette qui a rapporté trois points qui pourraient peser lourd dans la course au maintien.

Ster-Francorchamps 1 – Hombourg 2

Arbitre: M. De Coune

Cartes jaunes: Calisgan ; Bartholomé, S. Meunier

Buts: Scheffer (1-0, 1re), Dorthu (1-1, 53e), Bartholomé (1-2, 86e)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Joao, Boreio (74e Restiglian), Delhez, Raskin, Thelen, Dardenne (63e Gilis), Calisgan (63e Crisigiovanni), Scheffer (74e Domken).

HOMBOURG: Stassen, Degueldre, Dorthu, Schnackers, Denoël (46e D. Meunier), Baltus, Bartholomé, Hick, Schwontzen (90e Duthoo), S. Meunier (87e Belboom), Bauwens (89e Martin).