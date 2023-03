Historique: première victoire belge sur le Cape Epic (vidéo)

Franchissant la ligne d’arrivée de la septième et dernière étape en tête, ce 26 mars 2023, Alice Pirard et son équipier Ibon Zugasti (Orbea Factory) ont eu le temps de savourer leur succès au classement général de la catégorie mixte. Un sacre prévisible, au vu de la domination dont a fait preuve la paire belgo-espagnole tout au long de la semaine: elle compte en effet pas moins de cinq bouquets au compteur ! De quoi devancer de 40 minutes le duo sud-africain composé de Riaan Weideman et Samantha Sanders.