Avec un double 2-0 contre ces deux formations, les Elsautois ont assuré l’essentiel en proposant deux matches plus ou moins identiques. Seul Pierre Dirix (suspendu) était suppléé par Valentin Piparo, sinon la composition était exactement la même.

Le scénario s’est également répété puisque c’est à nouveau Mike Corman qui a ouvert la marque, peu avant le quart d’heure, pour mettre Elsaute sur les bons rails (1-0). À la mi-temps, le score aurait pu (dû) être aussi lourd que le terrain, mais les offensifs de Boris Dome manquaient cruellement de justesse dans le dernier geste. "J’espérais qu’on soit plus efficace et finalement mes gars ont rendu la même copie que face à Fize, avec une kyrielle d’occasions manquées. Je suis satisfait du résultat car on avance mais je suis irrité par la tournure des événements. En ne tuant pas le match, on a permis au FC Eupen de continuer à exister et bien souvent dans ce genre de matches, on est puni derrière", souffle le coach Étoilé.

Bis repetita en seconde période, les visités gaspillent. Ni Mike Corman, ni Brandon Deville, ni Arthur Dohogne ne parviennent à tromper la vigilance du gardien de fortune Eupenois. "Elsaute nous était supérieur et on n’a pas su les mettre en difficulté. Cependant, je tiens à féliciter notre gardien, Markus Gobels, qui nous a dépannés alors qu’il n’a plus joué depuis six ans. Il nous a bien gardés dans le match mais Elsaute nous a également laissés vivre jusqu’à la fin" déclare Raphael Vazquez, le T2 du FC Eupen.

Le penalty transformé par Brandon Deville pour faire 0-2 à la dernière minute de la rencontre, scelle définitivement la victoire des locaux.

La défaite de Geer (1-2) contre Hannut permet aux Elsautois de compter 15 points d’avance sur le 3e classé, à cinq matchs de la fin. "Si la fusion entre Huy et Solières est acceptée les deux premiers de P1 monteront. Nous avons dès lors 9 orteils en D3ACFF" se réjouit Boris Dome.

Elsaute 2 – FC Eupen 0

Arbitre: M. Kizedioko.

Buts: Corman (1-0, 12e), B. Deville (2-0 sur pén., 89e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Counet, Williot, Piparo, Campo, Dohogne (90e Tossings), G. Deville (90e Ameur), B. Deville, Corman (82e Piette), Diané (65e Roggemans).

FC EUPEN: Gobels, Neumann (71e Pohlen), Dreessen, C. Laschet, Schins, Tonkovic, Nsumbu (85e Huppertz), Colle, Meyer, Benlahbib, Fumagalli (78e Weinberg).