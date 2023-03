Dimanche noir pour Malmundaria qui perd trois points et son capitaine Luca Le Bohec (photos)

Ster-Francorchamps et Geer battus, Malmundaria est passé à côté d’une excellente opération comptable ce dimanche en trébuchant face à l’UCE Liège sous une pluie battante et incessante. Pourtant, Robin Denis héritait après 10 minutes d’une occasion en or de mettre les Dragons aux commandes. "C’est notre plus belle possibilité et elle aurait pu changer le cours du match car on savait que l’état du terrain allait nous rendre la tâche de plus en plus compliquée au fur et à mesure de la partie" confiait le T1 malmédien Sélatine Deniz. Malheureusement pour lui, son médian croisait trop sa frappe. Romain Krings sur un envoi lointain et Crosset parti seul faire face au portier liégeois ne passaient, eux non plus, pas loin de faire trembler les filets mais toujours sans succès.