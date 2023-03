De retour à la maison, Goé s’impose face à Sart B avec la manière (photos)

Alors que les Goétois poursuivent leur marche vers l’avant (encore une occasion pour Lepaon), c’est le Sartois Drouguet qui profite d’un ballon relâché par Witwrouw pour égaliser. Les loups reprennent l’avance cinq minutes plus tard grâce à un très joli coup-franc de Denard qui trouve la lucarne.

"Nous étions prévenus, l’entraîneur de Goé avait annoncé la couleur, ils allaient vendre très chèrement leur peau, expliquait Bruno Herman, le coach sartois. Nous étions un cran en dessous dans tous les compartiments du jeu. Il y avait beaucoup d’eau sur le terrain mais c’était pour les deux équipes. Nous n’avons rien à revendiquer, Goé a mérité sa victoire."

À la reprise, Kylian Lepaon profite d’un bon centre adressé par Denard pour faire 3-1. Witwrouw doit sortir un coup-franc de Méant mais Sart B ne sera plus réellement dangereux.

"Je voulais voir des guerriers, nous avons tout eu: de la volonté, de l’engagement et surtout beaucoup d’occasions de buts, soulignait Thierry Polis, l’entraîneur des Rouge et Blanc. J’ai vu sur le terrain ce que j’avais demandé à mes joueurs jeudi à l’entraînement, mon message est très bien passé. Les gars ont tout donné et c’était le minimum qu’ils pouvaient faire pour nos dirigeants et tous les bénévoles du club. Le terrain était relativement bon malgré toute cette pluie et il a finalement très bien tenu le coup. Cela a fait plaisir à tout le monde d’enfin pouvoir rejouer à la maison, il y avait les supporters et pas mal d’engouement. On va continuer à travailler et à aller chercher des points partout où ce sera possible."

Avec ce succès (le premier depuis l’arrivée de Thierry Polis à la tête de l’équipe fanion goétoise), Goé garde ses distances avec les deux derniers et se rapproche d’équipes comme Sart B et Lambermont. La bataille pour le maintien n’est pas encore terminée.

Goé 3 – Sart B 1

Arbitre: M. Bergenhouse.

Cartes jaunes: Sandmeier, Janssen ; Méant.

Buts: Heggen (1-0, 13e), Drouguet (1-1, 27e), Denard (2-1, 32e), K. Lepaon (3-1, 47e)

GOÉ: Witwrouw, Sandmeier, J. Lepaon, K. Lepaon (73e Baltus), Heggen, Vanderthommen, Grosjean, Bodson, Fierens, Denard, Janssen.

SART B: Pirotte, A. Waauf (89e M. Waauf), Louis (61e Pirnay), Drouguet, Najdawi (80e Ant. Bruyère), M. Bruyère, Custinne (89e Hennen), Stolsem, Bourguignon, Lejeune, Méant.