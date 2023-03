Une rencontre qui débute avec beaucoup d’intensité de part et d’autre. Aubel se crée la première occasion dès la 2e minute et Sprimont l’imite une poignée de secondes plus tard. L’avantage est pris par les visiteurs à la 11e minute, des pieds de Mouhamed Diallo. L’Aubelois termine une belle combinaison à l’entrée du grand rectangle en poussant le cuir dans les filets (0-1). Quatre minutes après le but (15e), nouveau coup dur pour les locaux qui se retrouvent à dix. Monsieur Mouton adresse le bristol rouge au défenseur Nathan Rasquin qu’il considère comme étant le dernier homme sur une faute. Les Aubelois profitent de cet avantage numérique pour faire le break à la 31e minute. Une belle frappe de Faysal Temsamani que l’on pense trop désaxé qui surprend le portier local, c’est 0-2.

"Peu importe la manière sur un terrain pareil"

"J’avais demandé à mes gars de mettre la pression directement et ils l’ont fait. C’est une victoire importante pour le mental mais aussi mathématiquement. Aujourd’hui, peu importe la manière sur un terrain pareil", résume Tony Niro.

La seconde période est plus compliquée pour les deux formations, l’état de la pelouse détrempée qui se dégrade en est la principale explication. Les deux entraîneurs font tourner leurs effectifs et ce choix s’avère payant pour les visiteurs qui augmentent l’écart. Faton Rexhepi, entré au jeu depuis 7 petites minutes (71e), profite d’un bon centre du remuant Mouhamed Diallo pour conclure et inscrire le 0-3. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score en faveur des aubelois. "Effectif réduit, terrain détrempé, se retrouver à dix: tout aura été compliqué ce week-end", nous confie Faustino Garcia, le T1 sprimontois.

Sprimont B 0 – Aubel 3

Arbitre: M.Mouton.

Carte rouge: Rasquin (directe).

Cartes jaunes: Ledda, Carrea, Kerff.

Buts: Diallo (0-1, 11e), Temsamani (0-2, 31e), Rexhepi (0-3,71e).

SPRIMONT B: Claessens, Rasquin, Ruiz (64e Raoud), Ledda (70e Jones), Ziga, Cugnon, Modica (58e Spitaels), Delville, Fassotte, Pedrosimao, Carrea.

AUBEL: Cloes, Roex (70e Van Hoof), Willem, Kerff (64e Rexhepi), Diallo (75e Cuypers), Charef, Remacle, Ernst, Spits, Temsamani, Niro.