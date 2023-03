Évolution du score: 10e: 14-14, 20e: 28-32 (14-18), 30e: 48-54 (20-22), 40e: 66-59 (18-5).

HERVE-BATTICE: Loupart 4, Grifnée 6, Deltour 2, Piret 0, Mottard 10, Bonni 29, Mercenier 1, David 5, Vanasch 9.

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 15, Correa 4, Horevoets 7, Grégoire 6, Blaise 2, Lejeune 9, Dejardin 4, Vauchel 0, Leduc 12.

Le derby tant attendu a tenu ses promesses, du moins en termes de suspense. Car Aubel B a longtemps fait mentir la logique du général après un premier acte partagé (14-14). Les Aubelois menaient en effet au repos (28-32) et encore à la demi-heure (48-54).

"Clairement pas notre meilleur match mais une très bonne réaction avec un super quatrième acte", apprécie Michel Derouaux, le coach de Herve-Battice qui décroche finalement son treizième succès de la saison. "On n’a malheureusement pas été constant mais on a resserré quand il le fallait. Côté prestation individuelle, on peut à nouveau mettre en exergue Elias Bonni qui continue sur sa lancée, tout en variant de plus en plus son jeu."

Il y avait donc de quoi avoir des regrets du côté des visiteurs…

"Bon match défensif dans lequel on mène durant 33 minutes", relève Gauthier Liégeois, le coach de Aubel B. "C’était avant que Herve-Battice ne convertisse trois bombes pour prendre les commandes. On a par contre manqué de réussite au shoot dans nos rangs."