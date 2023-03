Oudler - Ster-Francorchamps B (P4G), un duel entre Campione et Mutsch

Mais les deux amis ne se sont pas appelés avant ce choc crucial pour le titre. "Nous avons deux matchs importants en deux semaines puisqu’après le déplacement à Oudler, on recevra Bullange. Si l’on arrive à gagner ces deux matchs, on pourra alors dire qu’on est bien partis pour gagner le titre."

Et ce ne serait pas le premier de sa carrière avec Ster B. "On est devenus champions il y a quatre, cinq ans, puis j’ai dû arrêter le foot à cause d’une grave blessure." C’est son actuel entraîneur, Maxime Brant, qui est allé le sortir de sa retraite pour en faire son capitaine en début de cette saison. "Il entraîne mon fils de six ans et c’est comme ça qu’on a établi les premiers contacts. Il m’a proposé un beau challenge et j’ai accepté de venir encadrer les jeunes et les faire évoluer. On est quelques-uns à jouer ce rôle et cela fonctionne très bien. Même si l’équipe change régulièrement, on a réussi à créer un groupe soudé où tout le monde se bat pour l’autre. Encore ce jeudi, on était à 22 à l’entraînement. C’est extraordinaire."

Avec ses treize buts à son actif, il est le meilleur buteur de son club. "Mais je joue aussi comme médian, en fonction des besoins de l’équipe, dit l’homme de 40 ans, sans préciser la place qu’il occupera dimanche. Cela va se jouer sur des détails mais la bataille du milieu sera la clé du match. Quoi qu’il arrive, je suis certain qu’on va assister à un très beau match de foot, comme au match aller où on avait gagné 1-0."

Le capitaine signerait à deux mains pour un résultat pareil au retour.

Oudler – Ster-Francorchamps B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Schleck.

Absents à Ster-Francorchamps B: Albicocco est incertain. Julémont revient de suspension.

Absentsà Oudler: Schmitz (fête familiale) est le seul à manquer à l’appel.