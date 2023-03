Olne, qui va à Warsage, veut "finir le plus haut possible dans la troisième tranche"

Dimanche, ce sont des Olnois en pleine bourre, avec une belle série de dix points sur quinze depuis le départ de leur ex-coach Boris Lambert, remplacé par Christophe Legros. "C’est effectivement l’équipe en forme", coupe le mentor warsagien Vivien Forthomme. Dans cette saison fortement perturbée, les Green’s ont encore une possibilité de se qualifier pour le tour final, même si leur qualification ne dépend plus d’eux. "Nous devons l’emporter pour espérer y être. Avec des matchs nuls, comme contre Tilleur, on n’y arrivera pas. Il faudra se méfier, car si on l’a emporté 0-3 à l’aller, on aurait pu être mené 2-0 à la mi-temps pour le même prix."