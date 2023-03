Reste cinq matchs au BC Verviers (R1) pour tenter de rattraper l’antépénultième, Andenne. Avec un déplacement très particulier ce dimanche à Tilff… dont trois joueurs rejoindront le club verviétois au terme de cette saison ! "Léonard souffre toujours du dos et n’a pu s’entraîner, on verra ce week-end", détaille le coach Bruno Dagnely satisfait du travail des siens.

RABC Ensival – Maffle Dimanche, 14h30

En R2, Ensival s’attend à un match compliqué contre Maffle. "Adversaire qui est toujours en course pour les play-off", rappelle le coach, Antoine Massart qui ne pourra compter que sur sept joueurs. "Sanzone et Schoonbroodt sont toujours blessés, ils sont rejoints à l’infirmerie par Beaujean qui a une côte froissée. Genet arrivera en retard car il coache ses dames à Liège juste avant. Malheureusement, on n’est pas encore sauvé et on a un calendrier compliqué."

Aubel va à St-Hubert ce samedi (20h30) sans Perin (marin) mais avec Gerarts qui tentera de reprendre du service.