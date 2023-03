Contre Sart B, Goé "mort de faim" pour son retour à la maison

"Nous rentrons à la maison et mon discours a été très clair: celui qui ne sera pas mort de faim dimanche aura affaire à moi, lance le coach de Goé. Je veux voir 11 guerriers qui iront à la chasse aux points. Sart B a une belle équipe mais on doit gagner pour laisser Baelen et la SRU Verviers derrière nous. On s’est bien préparé, aux joueurs à faire le boulot."

"Nous espérons continuer sur notre lancée même si je sais que ce ne sera pas un déplacement facile, répond Bruno Herman, le T1 sartois. C’est une équipe qui joue aussi pour son maintien et qui va retrouver son terrain et ses supporters. On n’a pas peur de jouer sur l’herbe et les Goétois ont aussi pris l’habitude du synthétique, le terrain ne sera pas spécialement un désavantage."

Goé – Sart B (dimanche 15h.)

Arbitre: M. Bergenhouse.

Absents à Goé: Quodbach, Alario et Simon (blessés), Rox (blessé et suspendu), Blanchy (incertain).

Absents à Sart B: Custine et Adrien Bruyère (malades et douteux), Counotte (blessé).