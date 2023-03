Ster n’a pas forcément gardé un bon souvenir du match aller. "C’est un des 4, 5 matches cette saison où on a vraiment vendangé, se souvient Vincent Heins, qui était reparti avec un point (1-1). Depuis, l’équipe – que je connais très bien – a changé de coach et d’approche. On verra…" La semaine dernière, son équipe a aussi perdu deux points contre l’UCE. "Mais là c’était un mauvais match de notre part. Avec un peu plus d’intensité, on devait le gagner à tous les coups."

Petit clin d’œil par rapport au choc de ce dimanche: Vincent Heins a connu le T1 hombourgeois Romain Cerfontaine sous ses ordres à Raeren-Eynatten. Et Romain a entraîné le fils de… Marcin Gdowski (le T2 sterlain) à Elsaute. "Quand Romain a repris Hombourg en cours de saison, je me suis dit que c’était un peu à double tranchant. Mais je vois qu’il se débrouille bien, conclut Vincent Heins. Je m’attends en tout cas à un match engagé. On a vu ces dernières semaines qu’il n’était pas simple de jouer face à des équipes qui jouent pour leur maintien."

S’il souhaite à Vincent Heins d’accrocher le tour final tout en soulignant sa "longévité" et sa capacité à "tirer le meilleur de ses joueurs", Romain Cerfontaine compte sur ses joueurs pour vendre chèrement leur peau au Stade Maurice Sacré. Ce sera très certainement sans Thomas Bauwens, le buteur maison. "On ne sera pas favori mais on va se déplacer à Ster pour faire ce qu’on fait de mieux en mettant de l’envie, de l’impact, de l’intensité et de la volonté", indique le coach hombourgeois.

Battu 1-5 contre Wanze-Bas-Oha dimanche dernier, Hombourg a toutefois montré de belles choses. "On a manqué d’efficacité et de réalisme dans les moments-clé. Tout le contraire de Bas-Oha. Mais je ne pense pas qu’on méritait d’être battus par quatre buts d’écart." Prendre "quelque chose" à Ster serait un bonus. "C’est le genre de match où on n’a rien à perdre, vu leur solidité à domicile. Mais on va jouer le coup à fond avant trois matches importants contre des concurrents directs (contre Faimes, à Ougrée, contre l’UCE)."

Ster-Francorchamps – Hombourg (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. De Coune

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Vronen ; Lambrechts, Joao, Hermant, Restiglian, Domken, Calisgan, Thelen, Delhez, Boreio, Crisigiovanni, Gilis, Scheffer, Dardenne, Raskin.

Absent: Wangermez (préservé), Chandelle (convalescent)

HOMBOURG: Stassen (?), Beckers (gardien) ; Dorthu, Baltus, Schnackers, Degueldre, Denoël, S. Meunier, D. Meunier, Bartholomé, Hick, Bauwens (?), Belboom, Duthoo, Martin, Schwontzen.

Absents: Beckers (joueur) est blessé, Bayard (suspendu), Wets (pas repris). Bauwens, blessé, devrait très probablement manquer à l’appel. Xavier Stassen est légèrement incertain.