Rien n’est toutefois acquis, comme l’a montré la sévère défaite 4-1 subie le week-end dernier au FC Eupen. D’autant plus que Hombourg et l’UCE Liège ne sont pas loin… Avec Sprimont B, Faimes semble la seule équipe très mal embarquée. Et c’est justement là que se déplace Melen, dimanche (15h). Face à l’avant-dernier, pas le choix: trois points doivent être gagnés.

Notons aussi les duels entre Fize et Ougrée, Geer – Hannut et Beaufays – Wanze/Bas-Oha.