Joueur puis coach de l’équipe de Herve-Battice durant trois saisons, Michel Derouaux s’apprête à quitter un groupe qu’il affectionne tout particulièrement. "Ça fait pas mal d’années que je fais partie de ce super-noyau qu’il sera difficile de quitter en fin de saison", explique celui qui a amené Herve-Battice en P2. "Je ne voulais pas faire la saison de trop, je dirigerai la R2 dames d’Esneux lors de la prochaine compétition. Mais je conserverai une équipe de jeunes à Battice pour rester dans le club."

Un club avec lequel il s’est forgé une manne de bons souvenirs… "Bien entendu, la montée reste le moment le plus marquant avec ce groupe. Je retiendrai aussi le tour final que j’ai disputé encore comme joueur à l’époque. J’ai énormément de bons souvenirs avec cette équipe. Je pourrais écrire un livre d’anecdotes sur les histoires vécues à Battice."

Il en reste d’ailleurs peut-être encore l’une ou l’autre à écrire. "On fait une bonne saison pour une équipe montante de la série. Le début de championnat était dingue. On a eu ensuite un coup de mou mais on est reparti sur de bonnes bases. Et on compte bien terminer la compétition comme on l’a commencée. C’est ma dernière saison avec eux et j’ai envie de la terminer en beauté !"

Il faudra pour cela notamment se défaire de Aubel B ce dimanche (15h). "C’est toujours le derby le plus particulier pour nous car plusieurs anciens Aubelois dans le club comme Flo David et Denis Vanasch qui jouent actuellement dans notre équipe P2. On sait que ça leur tient toujours à cœur de remporter ce derby donc je m’attends à voir un groupe très motivé. La clé du match sera de garder le même état d’esprit que lors de notre belle victoire face à Esneux."

Côté aubelois, l’effectif sera au grand complet pour effectuer ce déplacement. "La consigne sera d’empêcher nos adversaires de rentrer dans leur match en mettant une bonne pression défensive dès le début et imposer notre rythme", confie Gauthier Liégeois, le coach d’Aubel B.