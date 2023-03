Ce magasinier de profession analyse la saison mi-figue mi-raisin de son équipe actuelle, Aubel (P1): "Nous avons vécu un début de compétition très compliqué, la sauce ne prenait pas. Malgré un travail sérieux aux entraînements et une envie commune de bien faire, les résultats ne suivaient pas. Il a fallu passer par une grosse remise en question du groupe pour qu’enfin nous soyons récompensés. Nous occupons actuellement la huitième place au général avec comme ambition première de se mettre mathématiquement à l’abri. Si on analyse le classement, le top cinq n’est qu’à quatre points et donc encore accessible. Pour ça, il faudra terminer cette fin de saison (6 matchs) sur les chapeaux de roues."

"Le coaching sera mon objectif d’après carrière"

Même si le capitaine aubelois quittera les Vert et Blanc en fin de saison, il y gardera un pied. "J’ai annoncé mon départ il y a quelques semaines pour rejoindre La Minerie en P2. J’ai fait ce choix pour des raisons pratiques et organisationnelles. Je quitte en tant que joueur mais garde ma fonction de formateur chez les jeunes. Je m’occupe des U9 et d’ailleurs l’année prochaine, je coacherai mon fils. Je suis actuellement en formation d’entraîneur dans l’espoir de diriger une équipe première après ma carrière de joueur que j’espère la plus longue possible. Même si j’ai 37 ans, tant que l’envie y est et que ma condition physique me le permet, je jouerai", conclut-il.

Le match se déroulera à Poulseur et non à Louveigné (problème d’eau chaude).

Sprimont B – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre : M. Mouton.

AUBEL: Cloes, Y.Charef, Willem, Niro, Roex, Spits, Remacle, Kerff, Tensamani, Diallo, Rexhepi, Van Hoof, Ernst, Lennertz, Cuypers, Diaferia.

Absents: A.Charef et Monteca (P2), Beckers, Monte, Fdhili, Lahaye, Hansen et Pauporte (blessés), Colling (suspendu).

SPRIMONT B: Claessens, Rasquin, Pedrosimao, Carrea, Corman, Fassotte, Ipanga, Cugnon, Raoud, Ruiz, Ledda, Jones.

Absents: Ziga et Fedsoseew (U19).