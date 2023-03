Évolution du score: 10e: 14-19, 20e: 37-37 (23-18), 30e: 49-62 (12-25), 40e: 59-81 (10-19).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 0, Vronen 0, Perin 2, Viellevoye 8, Thélen 9, Henkens 0, Delhaes R. 14, Laboureur 0, Lahaye 13, Lekeu 0, Delhaes A. 0, Remacle 13.

En match d’alignement ce jeudi soir, les Capellois se sont logiquement inclinés face au leader. "N’ayant rien à perdre et devant laver l’affront du match aller, nous avons résisté jusqu’à la pause avec beaucoup d’envie et de sérieux", apprécie le coach Fred Ledain qui accrochait alors (37-37) une équipe de Waremme peut-être trop confiante après s’être imposée de 44 points à l’aller.

"Les Rouges revenus du vestiaire avec les boulons resserrés derrière, ce fut plus difficile pour nous après la pause. Les adversaires jouant juste et avec beaucoup d’intensité, il était compliqué de rivaliser face à cette équipe très efficace et surtout tellement précise. Après Alleur et Waremme, place maintenant à des adversaires que nous devrons prendre au sérieux mais qui seront plus dans nos cordes."