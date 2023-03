Longtemps resté flou, cet objectif est devenu avoué ces dernières semaines. "C’est maintenant à nous d’assurer pour confirmer cette ambition-là", avance le coach des Dragons Sélatine Deniz. "Il reste six finales pour aller chercher cette belle récompense et le plus haut dans le classement sera le mieux pour espérer jouer à domicile." Entre les Malmédiens et leur dessein se dressent donc encore six formations et celle qu’ils vont recevoir ce dimanche se nomme UCE Liège. En grande difficulté comptable, les Liégeois sont empêtrés dans une stressante lutte pour le maintien… ce qui fait d’eux un adversaire redoutable selon Sélatine Deniz. "Ils doivent absolument prendre des points et leurs récents résultats témoignent du fait qu’ils ne sont pas encore morts. On a vu ces dernières semaines beaucoup d’équipes de bas de tableau prendre des points et je pense que ce sera encore le cas ce week-end."

Méfiant, et à raison, le technicien confirme toutefois que tout autre résultat qu’une victoire dimanche serait une contre-performance pour une équipe de Malmundaria qui retrouvera dans les cages son portier titulaire Germain Hagemann. Une première depuis le 11 décembre 2022 pour l’ancien Disonais à qui le club a annoncé il y a un mois qu’il ne serait pas conservé l’an prochain. S’il a eu beaucoup de mal à accepter cette décision, le gardien malmédien semble déterminé à finir sur une bonne note son aventure en bord de Warche. En témoigne ce retour dans la sélection.

Malmundaria – UCE Liège (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Corbay.

MALMUNDARIA: Hagemann, Kivrak, Geelen, Dethier, Nijhof, Crosset, Samray, Q. Jacob, Custinne, Denis, R. Krings, Bucak, Le Bohec, Mathonet, Cassoth, Simon.

Absents: Romain Jacob et Dupont sont blessés et Nijhof incertain. Errens et Vicqueray ne sont pas repris.