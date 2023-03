Elsaute craint l’équipe en forme du moment, le FC Eupen

Pour ce déplacement au stade Léon Crosset, les Bleu et Blanc enregistrent une kyrielle d’absents dont leur portier, ce que le coach explique. "Adrien Pelzer a reçu une suspension de 3 matches qui est tombée à la suite d’un rapport après le match à Hombourg. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller en appel et donc nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter. C’est une tuile pour nous car nous nous déplacerons à Elsaute avec deux gardiens qui n’ont plus joué depuis plusieurs années. Je les remercie d’avance pour le dépannage."

"Mon groupe a faim"

Du côté des leaders, on a bien conscience de l’état de forme eupenois mais, toutes les forces en présence sont focalisées sur la dernière ligne droite qui mène vers la D3ACFF. "Mon groupe a faim. Tous les joueurs ont envie d’être alignés et c’est positif pour le groupe. Je dois faire au mieux pour garder tout le monde concerné. J’avais dit qu’on devait faire le plein de points lors de la double confrontation sur nos terres. En battant Fize, on a fait la moitié du travail. Si on parvient à venir à bout du FC Eupen, quoi qu’il se passe dans les autres rencontres, on fera une très belle opération. Chaque match a sa vérité et si on se montre plus efficace, on pourrait faire tomber la pièce de notre côté" lâche Boris Dome, le coach elsautois.

Elsaute – FC Eupen (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Kizedioko. b

ELSAUTE: François, D’Affnay, B. Deville, G. Deville, Tossings, Piette, Williot, Dohogne, Corman, Diané, Roggemans, Piparo, Ameur, Campo, Counet.

Absents: Dirix (suspendu 1/1), Bomboir (arrêt), Filali (blessé), Fassin (fracture de fatigue), Colson (pas prêt), Di Nicola (raisons professionnelles), Maréchal, Lefort (P3).

FC EUPEN: Goebbels, Huppertz, Tonkovic, Meyer, C. Laschet, Schins, Dreessen, Fumagalli, Nsumbu, Colle, Benlahbib, Neumann, Mennicken, Weinberg, Pohlen.

Absents: B. Laschet (suspendu 1/1), Pelzer (suspendu 1/3), Krafft, Vanaschen (raisons privées), Palm (blessé).