Derby de la (toute) dernière chance pour le maintien, entre Waimes Faymonville et les Hautes Fagnes

"Peut-on encore nommer ce match celui de la dernière chance ? Mathématiquement oui", confie le mentor des Turcs Jean-Claude Sonnet. "L’équipe (Emmels) qui nous précède est à dix points et on doit encore la rencontrer. Si on veut garder une petite chance, on doit impérativement remporter le derby. Celui-ci est toujours particulier et attendu de tous."

Du côté des Hautes Fagnes, on ne rêve pas et on prépare déjà la prochaine saison. "Grâce à notre victoire de la semaine passée (3-5 à Recht), on est bien mentalement et tout est réuni pour faire un bon derby", explique le T1 Grégory Hendrick. "Le maintien ? Non, on doit encore rencontrer tous les premiers. On va prendre match par match, les jouer à fond et préparer au mieux l’avenir."

Waimes Faymonville – Hautes Fagnes (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Vitiello

Absents à Waimes F.: Troisi (indisponible)

Absents aux Hautes Fagnes: Koch (suspendu), Mangaya (sans entraînement)