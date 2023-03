Crêtes de Spa 2023 : plus de 2000 participants attendus dont le Montzenois Olivier Remacle en favori sur le 21 km

Concernant les forces en présence, on relèvera l’inscription du Montzenois Olivier Remacle (36 ans) sur la mythique épreuve des 21 km. Plusieurs fois champion de Belgique de trail et deux fois dans le top 20 et premier Belge du marathon du Mont Blanc, il est un habitué de Spa qu’il pourrait rejoindre pour monter sur la plus haute marche du podium ce samedi. D’autant que pour rappel, le Spadois et dernier vainqueur de l’épreuve, Florent Caelen, sera absent et ne remettra donc pas son titre en jeu.

Chez les dames, la Theutoise Marie Coosemans, favorite sur le 21 km, ne sera finalement pas là. Blessée, la deuxième de l’année passée doit renoncer à prendre le départ. Un forfait qui laisse une grande place pour succéder à la Bruxelloise Dorothée Cupers. Tout profit pour la Heusytoise Charlotte Vieilvoye, troisième en 2022 ?

Sur le trail de 59 km, les favoris Huub Van Noorden et Guillaume Deneffe, vainqueur en 2022, ne pourront être présents, ce qui pourrait laisser une chance à Xavier Diépart, vainqueur en 2017 et 2021, et l’homme qui a tracé… le parcours.

Un 5 et un 10 km samedi

Comme déjà annoncé, plusieurs nouveautés sont au programme cette année. Dont l’apparition d’une course de 5 km pour permettre aux débutants de se familiariser à la course à pied, ainsi qu’un horaire du samedi resserré, toutes les courses étant disputées uniquement en matinée.

Le programme s’adresse une fois encore à tous les publics pour correspondre aux aptitudes de chacun: le samedi 25 mars, les "Kids Run" pour les enfants, la nouvelle course des 5 km, le jogging de 10km et les 21 km des Crêtes (673 m. de dénivelé + ) dont les montées de la piste de ski du Thier des Rexhons et du Bois de Cherville constituent les grandes difficultés.

Dimanche 26 mars, les forêts de Spa et alentours seront réservées aux coureurs des trails (32 km – 59 km) et aux marcheurs, les Walk, (10 km – 21 km). Concernant les trails, le dénivelé positif sera de 1050 m pour le 32 km et de 1940 m sur 59 km.

L’horaire complet du week-end

Samedi 25 mars

9h30: Kids Run 1 km

9h50: Kids Run 3 km

10h45: départ 5 km et 10 km

10h55: départ 21 km

Dimanche 26 mars

8h30: départ trail 59 km

9h00: départ trail 32 km

9h – 11h: départs libres des marches (10 km et 21 km).

Infos et inscriptions: www.cretesdespa.be

Site de départ et arrivée: Centre Sportif de Warfaaz, Avenue Amédée Hesse 41, Spa.