À Dison, "la confiance est là pour le moment" estime Christophe Kinet avant d'aller à Seraing

Sur le synthétique

Le match se déroulera en effet sur terrain synthétique mais cela n’inquiète pas outre mesure le T1 des Stadistes. "Nous en avons un à Dison sur lequel on s’entraîne. C’est bien sûr différent d’un terrain en herbe mais il y a des joueurs techniques dans notre noyau, à qui ce type de surface convient bien. L’adaptation se fait naturellement. D’ailleurs, nous avons remporté nos deux déplacements sur synthétique cette saison en championnat."

Les Rouge et Bleu restent sur plusieurs résultats positifs et veulent enchaîner pour rester en phase avec leur objectif, à savoir le Top 5. "Nous n’abordons jamais une rencontre avec l’idée de vouloir prendre un point. Nous savons que nous avons des atouts dans notre jeu et la confiance est là pour le moment. Les joueurs prennent du plaisir et veulent tout faire pour terminer la saison en beauté. L’objectif avoué est d’accrocher le Top 5 et c’est une source de motivation supplémentaire."

Seraing B – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Magas.

DISON: Rico-Garcia, Courail, Clerbois, Mara Kissima, Manfredi, Biondolillo, Meunier, Demarteau, Akdim, Errahmouni, Legros, Binot, La Delfa, Leers

Absents: Castela, Schillings, Salihi (blessés), Teruel (suspendu), Palm (choix).