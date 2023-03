En tout, plus de 200 cyclistes ont pris part à cette "fête".

Chez les Élites 3, catégorie majeure, le succès est revenu à Thomas Garnier, déjà très actif (et en réussite) sur les cyclo-cross des derniers mois. À presque 13 minutes, le Liégeois Geoffrey Pauls signe une septième place encourageante. Du côté des Élites, les régionaux Kevin Nyssen et Jean-Bastien Hac ont respectivement terminé sixième et huitième (vainqueur: Niels Dervaux). En Master 2, l’inévitable Georges Hauterat s’est classé septième (vainqueur: Kurt Tempst). Les dames ont eu droit à leur classement respectif en U19 (remporté par Laura Verhoeven) et Élite (première place pour Joyce Vanderbeken).

Le samedi 18 mars, c’est le BH Kids Challenge qui a investi le Domaine de Wégimont.

Là aussi, le nombre de participants a dépassé a dépassé la barre des 200. Notons qu’en U11, c’est une fille, Fea Huybrechts, qui est passé en tête sur la ligne d’arrivée ! Elle a devancé 52 concurrent(e)s.

La prochaine manche de Wallonia Cup aura lieu à Warnant le 9 avril. La compétition sera de retour en terres verviétoises le 2 juillet, à Saint-Vith.