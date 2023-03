Victorieux de Smash Robertville D, Tiège J veut le titre en P4F

Mais les Tiégeois veulent être champions et puisent dans la liste de force des joueurs expérimentés. On trouve Patrick Coméliau, Xavier Colette et Michel Delporte. Le seul titulaire habituel est Nathan Royen. C’est la présidente de Robertville, Maurine Giet, qui décrit le jeu du jeune D4. "Nathan a un jeu réfléchi. Il est patient. Il place son attaque en top spin puis il balade son adversaire de gauche et de droite en contre-attaque. Il gagne à la belle contre moi. Un match agréable parce qu’en plus, il est sympa et correct."

Giet accroche un autre match à la belle contre son homologue tiégeois, Michel Delporte. "Contre Michel, ça a été sport !" précise la joueuse du lac. "Michel ne lâche rien… et moi non plus. Le match a donné lieu à une bataille en poussettes. C’était long et j’en suis sortie épuisée." Mais victorieuse et heureuse.

C’est le cas également de Nathan Royen qui glane quatre victoires. Quelle est la plus significative à ses yeux ? "C’est celle sur Luc Rousseau", indique sans hésiter le joueur de 12 ans. "Il a un jeu en remise et le match a été indécis et donné lieu à de longs échanges." Le Tiégeois est brillant et en route pour une progression de deux classements, pour monter D0.

Et surtout, le titre qui n’échappera plus à son équipe le propulse dans la division supérieure. Il a une bonne main, il est autonome sur ses matchs et il a tout pour réussir un cran plus haut.