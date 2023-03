Vervia E et G décrochent des nuls synonymes d’espoir

En quatrième provinciale, Vervia E s’accroche pour sauver sa peau dans la série C. Dans ce contexte, le match nul contre Blegny est un bon résultat pour Ancion, Evrard, Wegnez et Herman. Dans la série E, Ozanam B l’emporte sur Francorchamps D. Les Wegnolais Halkin, Polis, Ledent et Saccone se donnent deux points d’avance sur Theux C qui échoue à Elsenborn. On parle ici d’éviter l’avant-dernière place et les Theutois De la Cerda, Wera, Delaive et Seghezzi ne veulent pas lâcher l’affaire. Enfin, dans la série F, les D4 de Membach Brandt, Bleser et Jahnert échouent logiquement contre les C6 de Gervina. Les Daltons ne pourront plus échapper à la descente. Le même sort attend Tiège O en cinquième provinciale série B. Il est trop tard pour Loiseau, Pirson, J. Royen et Absil. Toujours dans le bas du tableau, on trouve Vervia G dans la série D. Tous les points comptent et les Verviétois entretiennent l’espoir avec le nul ramené de Blegny. Piette, Frerard, M. Dubric et Kurth ont réalisé plusieurs performances individuelles pour y arriver. À Robertville, on renforce et c’est le cas pour l’équipe F qui accroche le nul contre Montzen C, pourtant deuxième. Les joueurs du lac Thunus, Melotte, Noël et Thome sont dixièmes à deux points de Minerois K. Mais ils comptent un match en moins. Et visiblement le sélectionneur veut se donner les moyens pour s’en sortir.