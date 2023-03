Manu Nava change de monture en VW Fun Cup

Et pourtant, pour la première course 2023 qui se déroulera ce week-end sur le circuit de Mettet, il a décidé de changer de monture. "Eh oui, pour diverses raisons mes équipiers habituels ne pouvaient pas disputer toute la saison, j’ai donc accepté de rejoindre l’équipage de la numéro 999", confie celui qui compte certainement le plus grand nombre de départs dans la discipline. "J’y partagerai donc le volant avec d’autres vieux de la vieille, si j’ose dire, à savoir Xavier Knauf, Marc Lognard et Grégory Servais."

Sur certaines courses, les autres régionaux que sont David Doutrepont et Anthony Rosa, ses anciens équipiers, joueront les pigistes. Outre ses talents de pilote unanimement reconnus, Manu Nava a toujours su s’entourer des bonnes personnes pour "faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux". Il n’en sera pas autrement cette saison. "Point essentiel pour Acome Racing, ce sont tous les gens qui partagent avec nous l’esprit de camaraderie et qui viennent avant tout sur les courses pour passer un bon moment", rappelle-t-il.

Pour diriger aussi une équipe qui ne cesse de s’agrandir, il pourra toujours compter sur sa fille Estelle qui en assurera la direction alors que Manu aura certainement à cœur de prouver une nouvelle fois qu’il reste indissociable de la plus fun des Coccinelles de course, même s’il a changé de monture.