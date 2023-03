Le RFC Liège bat Visé (2-0): une victoire décisive pour la montée en D1B

La trame du match n’a surpris personne: Liège, poussé par son public, entamait la partie pied au plancher, portant le danger à plus d’une reprise dans le rectangle visétois. Mputu et D’Ostilio galvaudaient les plus belles possibilités. Visé finissait par s’adapter et, dans le même temps, l’équipe de José Riga conservait davantage un ballon qu’elle utilisait aussi à bon escient. Alalabang, servi par Bonemme, loupait le cadre à portée de Lejoly. Un coup de semonce qui servait peut-être les intérêts du RFCL, décisif sur un coup-franc de Loemba prolongé du front par Lambot, au pire moment qui soit pour Visé.