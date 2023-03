Le Celtic Aubel s’offre le derby du Plateau contre HDKP Team Herve, Essalem Verviers retrouve enfin le sourire

Voilà le Celtic Aubel à la 5e place de l’élite provinciale.

Dur dur pour HDKP

Le Top 5, c’était justement l’objectif de HDKP Team Herve. "Mais là, on s’en éloigne" peste le capitaine hervien Anthony Niro. "En 2023, on n’y arrive plus. On en oublie même les bases et notre qualité première qui était de bien défendre. Vendredi, on a livré une bonne prestation mais ce n’était pas assez pour gagner ce genre de match."

Les doublés de Demeulen et Rexhepi n’ont guère suffi. "On doit se serrer les coudes car on a encore un quart de finale de Coupe à jouer. L’idée, c’est aussi d’arrêter de descendre au classement. On ne peut pas finir dans la 2e partie de tableau alors qu’on était dans le top 3 !" conclut Anthony Niro, dont la formation pointe désormais au 6e rang, à quatre longueurs des 5e et 6e places. Gageons que ce vendredi sera celui du rebond pour les derniers champions de P2A. "On reçoit la lanterne rouge: New Men Liège. On ne peut pas se louper…"

Essalem Verviers gagne à nouveau

Enfin, on retrouve quelque peu le sourire à Essalem Verviers. Après une période compliquée, les Verviétois ont enfin retrouvé le chemin de la victoire. Et pas contre n’importe qui, puisque les troupes du coach Zafer Bahadir ont pris le meilleur, 5-3, contre le MF Spurs Vaux, actuel deuxième de la compétition.

"Enfin une victoire qui va nous faire du bien ! Mes joueurs n’ont rien lâché et cette combativité qui avait manqué était là. Il faudra confirmer pour la suite et surtout aller le plus loin possible en Coupe" se réjouit le T1 des Lainiers qui a pu compter sur Rayane Chauveheid (2), Abdoullah Akdim (1) et Naim El Kalloubi (2) pour alimenter le marquoir.