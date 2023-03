La Calamine surprend Cointe, La Minerie en profite pour revenir, Bellevaux gagne à Sart

Aywaille s’est repris, le week-end, en s’imposant 0-3 à Aubel. "Une première mi-temps compliquée pour nous. Le 0-1 à la pause est logique mais nous permet d’y croire encore", souligne Audrey Welter, joueuse-entraîneuse des Vertueuses. "À la reprise, nous prenons le dessus durant 25 minutes en se créant de belles occasions, mais en manquant de chance et d’efficacité pour égaliser. Il n’en faut pas tant à nos adversaires pour enfoncer le clou… Nous sommes malgré tout fières de cette seconde période face à un descendant de D2."

Troisièmes victorieuses à Fraiture (1-3), les filles de Fléron peuvent toujours croire à la deuxième place.

Tout se resserre davantage pour le quatrième rang, actuellement occupé par une formation de Cointe battue à La Calamine, pourtant en lutte en bas de tableau: 3-2, avec des roses germanophones plantées par Jenny Schings (triplé). "Nous avions fait le choix d’un dispositif tactique plus offensif. Comme lors des dernières rencontres, nous avons très bien débuté… mais cette fois en concrétisant", se réjouit Guillaume Pigarella, l’entraîneur de Kelmis. "Je suis surtout satisfait de la mentalité affichée. En deuxième mi-temps, Cointe a mis la pression et nous avons réussi à marquer dans nos temps forts. Après le 3-2, il restait 15 minutes et nous avons bien défendu pour obtenir cette victoire méritée."

Une aubaine pour l’ Espoir Minerois, qui lorgne sur le top 4. Par leur succès 3-6 à Saive (via Florianne Scheene 4x, Baschak Cabuk 1x et Anne Giovanelli 1x), les Rouge et Blanche reviennent à un point des Liégeoises… en comptant deux joutes de moins. "Dans un match très équilibré jusqu’au 2-2, face à une jeune équipe conquérante, ce n’est que dans le dernier quart d’heure que nous avons émergé physiquement. En profitant de la descente", raconte Stefano Senis, le mentor des Minières, exclu à la 69e comme son délégué pour rouspétance.

De son côté, Bellevaux-Ligneuville est allé l’emporter 0-1 (but: Ana Maria Petrache à la 52e) sur la pelouse de Sart. "Un 0-0 aurait été plus logique", pense Jean-Marie Boland, supporter sartois (et père de la gardienne locale). "La victoire revient à l’équipe qui en voulait le plus."

Enfin, signalons le nul 1-1 entre Seraing Athlétique et Oudler.

Au programme ce week-end: Fléron – La Minerie, Sart – La Calamine, Bellevaux – Seraing, Fraiture – Oudler, Saive – Aubel.