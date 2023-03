C’est ce jeudi soir (21h) que Henri-Chapelle recevra Waremme B, le coleader de la compétition en P1. Une victoire des Capellois leur permettrait de sécuriser un peu plus leur position par rapport aux équipes menacées. Cela ferait, par la même occasion, les affaires du Casino Spa – premier également – qui vient d’officialiser auprès du comité provincial son inscription aux play-off de P1.

"Tandler sera absent, Roland Delhaes est incertain à cause du boulot", précise Fred Ledain, le coach de Henri-Chapelle. "Sans ailier, on avait pris 44 points dans la vue à l’aller. On a donc une revanche à prendre ! Si pas la victoire car Waremme a une très belle équipe, vendre chèrement notre peau est l’objectif."