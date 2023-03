Focus: la jeunesse au pouvoir en P4 à Tiège

Ensuite, il y a Adrien Frans qui est décrit comme ceci par ses partenaires: "Adrien, il est focus, concentré, il est dans le bain du match dès la première balle. Et puis c’est quelqu’un d’attentif aux autres, il écoute et il remercie quand on lui donne de bons conseils tactiques."

Il y a aussi Nathan Royen, pilier de l’équipe J qui va décrocher le titre. Et encore Victor Servais, 15 ans. "Il est très calme mais une fois le match commencé, c’est un fighter", détaillent ses coéquipiers. "Il a aussi la qualité de jouer juste, sans se mettre de pression."

L’autre Victor, Raets, a 16 ans et est décrit comme ceci: "À l’entraînement, il en veut et dépasse ses objectifs. En dehors de la table, il met l’ambiance. Avec lui, les temps morts ne sont jamais morts !"

Enfin, le plus jeune est Soan Mahy, 12 ans seulement et déjà classé C6. Il a son mot à dire sur tout et est apprécié du groupe. "C’est le bavard et le comique de la bande", s’empressent de préciser les autres. "À table, il est persévérant. Il est aussi le plus mordu. C’est lui qui vient le plus s’entraîner à la salle."

Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils s’entendent bien, ils créent une émulation positive entre eux. Et ils gagnent le respect par leur niveau et leurs performances.