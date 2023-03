Équipe-type: voici le 21e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

La voici!

Derrière

Entre les perches, Julien Thys (Stavelot, P2C). Si Stavelot a pu conserver un point précieux dans la course au titre, il le doit à la prestation sans faille de son portier. En seconde période, il a tout simplement été impérial. À gauche, Anthony Manfredi (Dison, D2 ACFF) s’est à nouveau montré percutant sur son flanc, cette fois contre Ganshoren. À droite, Adrien Lecloux (Elsaute B, P3D) a sans aucun doute le meilleur contrôle de la poitrine de la série mais pas que…

Au centre de la défense, on retrouve David Smets (Herve, P2B). Grâce à lui (et Adrien Das), la paire offensive mineroise Frederico-Kever n’a pas existé. Quant à Benoît Mulkin (Saint-Vith, P3D), il a été bon dans un rôle offensif (10 buts cette saison) mais il rassure également derrière.

Milieu

Dans la ligne médiane, on retrouve Antoine Monie (Waimes Faymonville, P2C). Alors qu’ils ont neuf orteils en P3, les Turcs continuent de tout donner. Le médian s’est une nouvelle fois démené comme un beau diable et a été récompensé de ses efforts en signant le but de l’égalisation (2-2) à la dernière seconde. Au four et au moulin dans l’entrejeu, Romain Krings (Malmedy, P1) a été un véritable moteur pour son équipe qui n’est pas tombée dans le piège sprimontois. Avec une passe décisive contre Fize (2-0), de plus sur le premier but, Brandon Deville (Elsaute, P1) en totalise maintenant vingt ! À gauche, Manu Dobbelstein (Hombourg B, P4F). Ses débordements sur le flanc gauche ont donné le tournis à la défense dolhaintoise vendredi dernier.

Attaque

Ce dimanche, Marcel Pirnay (Trois-Frontières, P2C) a fait sauter le verrou adverse avant de planter le but du KO. Sur les huit dernières rencontres, il a trouvé le chemin des filets à dix reprises. À ses côtés, on retrouve Pascal Sternon (Chevron, P4G). Encore décisif avec ses deux buts face à Ster-Francorchamps B, il a permis à son équipe de rester premier de la troisième tranche.

Sur le banc mais…

Louh Njikam Nsangou (Elsaute B), Florian Lambrechts (Ster-Francorchamps, P1), Jean-Yves Colling (Aubel, P1), Julian Demarteau (Dison, D2 ACFF), Simon Smets (Battice, P2B) auraient pu intégrer l’équipe.

Le coach

Thomas Zegels (Bolland B, P4F). Le jour de son anniversaire, son équipe l’a emporté sur le score fleuve de 0-8 à Soumagne B. Bolland B est en constante progression et compte déjà 28 points à son compteur, soit 17 de plus que sur l’ensemble de la saison dernière.